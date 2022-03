Rúben Rua explica o porquê de não seguir Rita Pereira nas redes sociais

Rúben Rua explicou, durante o “É Preciso Ter Lata?” (Youtube), que não segue Rita Pereira nas redes sociais porque a atriz também não segue de volta.

O modelo foi o convidado recente da rubrica apresentada por Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni no Youtube. Quando questionado sobre a celebridade que deixou de seguir, o manequim respondeu perentoriamente.

“No ‘Dança com as Estrelas’, em 2014, começámos a seguirmo-nos”, começou por contar o também apresentador do programa “VivaVida” (TVI).

“Depois, não te sei dizer quando, há um dia que vejo que a Rita não sei porquê, não me segue, e pensei: ‘Se não me segue, também não sigo’. E tirei, portanto, nenhum de nós se segue”, acrescentou.

Outros dos nomes referidos por Rúben Rua foi Cláudio Ramos. O apresentador começou a seguir o colega de Maria Botelho Moniz no “Dois às 10”, há cerca de um mês, porém, não foi seguido de volta por Cláudio Ramos.