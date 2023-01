Ruben Rua junta-se à dor de Sofia Ribeiro: “É um dia triste”

Ruben Rua juntou-se ao momento de dor de Sofia Ribeiro depois da morte do cão Thai. O modelo despediu-se, esta quinta-feira, 12 de janeiro, do animal de estimação nas redes sociais.

O manequim não ficou indiferente à morte do animal de estimação que tinha em comum com a ex-companheira, Sofia Ribeiro. “Tinha 11 anos e sete meses. Dizem que seria o equivalente a 82 anos de idade humana… enfim… contas que fazemos à vida para tentar aceitar a morte. E como é na morte que curiosamente mais refletimos sobre a vida”, começou por escrever.

O também apresentador agradeceu aos pais por terem tomado conta de Thai. “O Thai teve uma vida extraordinária. E nesse aspeto o meu profundo agradecimento vai inteiramente para os meus pais. Afinal de contas foram eles que praticamente sempre cuidaram dele”, contou.

“O Thai foi para mim um dos maiores exemplos do que é a vida. Este subir e descer de montanha que ambicionamos cumprir se o fim não chegar cedo demais. Quase que o vi nascer, vi-o brincar e correr cheio de energia como uma verdadeira criança a descobrir o mundo”, prosseguiu.

Depois de lembrar as adversidades que o animal de estimação enfrentou nos últimos anos, tendo dificuldade em andar, o profissional da TVI adiantou que Thai ficou imobilizado e deixou de ter vida.

“O Thai ficou imobilizado e a vida deixou de ser vida. Para ele e para aqueles que estavam à sua volta. Afinal de contas, o sofrimento daqueles que sofrem também o é para aqueles que os amam. E foi por amor que o deixamos descansar. Não fosse o amor a condição maior da sua existência. Tudo o que lhe demos o Thai devolveu. Ou talvez tenha sido o contrário”, afirmou.

“O espaço que deixa nunca voltará a ser ocupado, não é, contudo, um espaço vazio. Ficam as infinitas memórias de tudo o que vivemos juntos. É um dia triste, principalmente causado por uma vida tão feliz. Despeço-me com amor e na certeza que nunca me esquecerei dele”, rematou.