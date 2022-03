Rúben Rua mostra-se de volta ao ginásio

Rúben Rua mostrou-se, esta quarta-feira, 2 de junho, de volta ao ginásio. O manequim decidiu partilhar o momento com os seguidores nas redes sociais.

O também apresentador dos programas “Em Família” e “VivaVida”, ambos emitidos pela TVI, aproveitou a manhã desta quarta-feira para voltar aos treinos num ginásio em Lisboa.

“Estou de volta!” escreveu o modelo português na legenda de uma fotografia que surge sentado num banco de exercício.

Nos dois formatos da estação de Queluz de Baixo, o comunicador não se encontra sozinho a conduzir as emissões. No “VivaVida“, Rúben Rua conta com a companhia de Helena Coelho.

Por sua vez, no “Em Família” o modelo tem ao seu lado Maria Cerqueira Gomes.