Rúben Rua n’”O Programa da Cristina” depois de sair da TVI

Rúben Rua estará esta quarta-feira no programa de Cristina Ferreira na SIC depois de ter terminado o contrato com a TVI.

O contrato do modelo na TVI não foi renovado, avançou a revista “Nova Gente”. No entanto, Rúben Rua já tem data para uma nova aparição no ecrã.

A apresentadora da SIC partilhou uma fotografia das costas do modelo no Instagram e revelou nas redes sociais que esta quarta-feira irá receber n’”O Programa da Cristina” um convidado especial, “uma das pessoas mais importantes” para a comunicadora.

De recordar que o também apresentador apareceu em fotografias íntimas com Cristina Ferreira para a revista “Cristina”. A apresentadora referiu ainda no formato da RTP “5 Para a Meia Noite” que preferia Rúben Rua ao ex-marido, António Casinhas.

