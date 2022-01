Rúben Rua partilha fotografia na praia após mergulho

Rúben Rua revelou, esta quarta-feira, 8 de abril, que desfrutou de uma manhã na praia e ainda foi a banhos.

Com as altas temperaturas que se fazem sentir em Portugal, o manequim desfrutou de uma ida à praia e partilhou o momento no perfil de Instagram, esta quinta-feira, 8 de abril, com uma fotografia, na qual surge apenas em calções de banho a posar no areal.

O também apresentador publicou ainda nos InstaStories alguns vídeos a correr até ao mar e a mergulhar.

Na caixa de comentários da publicação, Rúben Rua foi muito elogiado pelos internautas. “Que brasa”, referiu um internauta. “Lindo como sempre”, acrescentou outra.