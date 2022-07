Ruben Rua partilha imagens das últimas gravações de “VivaVida”, na TVI

Após ter sido anunciada a saída de Ruben Rua e Helena Coelho da condução do programa “VivaVida”, na TVI, o apresentador mostrou as últimas imagens.

Através do InstaStories, ferramenta do Instagram, o também modelo, de 35 anos, partilhou um conjunto de imagens que dão conta da sua trajetória no formato.

“Obrigado. O fim”, escreveu.

Nas redes sociais, o manequim também desabafou sobre a sua saída do “VivaVida”. “Na minha vida junho sempre foi sinónimo de mudança e este ano esta continua a chegar com toda a força e em todos os campos. Ao longo destes 35 anos, entre curvas e retas, o caminho tem sido difícil mas muito bonito… o que me tem chegado é melhor do que tudo o que tem partido e, por isso, o crescimento e evolução são assinaláveis”, disse.

Recentemente, Ruben Rua admitiu ainda mudar-se para Ibiza à procura de novas oportunidades de trabalho.