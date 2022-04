Ruben Rua: “Perdi a virgindade com 17 anos”

Ruben Rua abriu o livro sobre a primeira vez que teve relações sexuais. O manequim contou o episódio, esta quinta-feira, no “Você na TV!” (TVI).

O modelo juntou-se a Manuel Luís Goucha para conduzir a emissão do matutino da estação de Queluz. No início do programa, o apresentador perguntou a Ruben Rua onde estava há 16 anos e o manequim respondeu, sem receios.

“Há 16 anos, tinha 17 anos, estava seguramente na escola e isto nem sequer era um sonho nessa época”, afirmou.

“Foi uma idade marcante para mim. […] Perdi a virgindade com 17 anos, na noite de São João, em junho, na praia”, acrescentou.