Ruben Rua posa em cuecas e Cristina Ferreira reage: “Veste-te se faz favor”

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI reagiu à publicação do modelo português nas redes sociais em que este posou em cuecas.

Já são habituais as fotografias ousadas de Ruben Rua no Instagram e, este domingo, repetiu-se ao surgir apenas em cuecas. No entanto, a publicação destacou-se ao receber um comentário de Cristina Ferreira a pedir para que este se vestisse.

Recorde-se que a comunicadora desfrutou da última semana de férias, antes de assumir funções como diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, a 1 de setembro, num luxuoso iate com Rúben Rua, Catarina Duarte e Jorge Frade.

Atualmente, Cristina Ferreira, Tony Carreira e Pedro Abrunhosa são os novos donos da TVI depois de a empresa espanhola Prisa vender a participação que detém na Media Capital, da qual são acionistas.

