Ruben Rua responde a “destilações de ódio” de que é alvo por ser “namorado” de Cristina

Ruben Rua respondeu à letra às “destilações de ódio encomendadas” que recebe diriamente nas redes sociais por alegadamente ser “namorado” de Cristina Ferreira.

O manequim recebeu diversos comentários negativos a desvalorizarem a sua carreira ao longo dos últimos cinco anos na TVI por este ter uma relção de amizade assumida publicamente com a diretora de Entretenimento e Ficção da estação, Cristina Ferreira.

Revoltado, o modelo lamentou o sucedido e deixou um recado para os cibernautas. “Hoje senti a necessidade em escrever o que me vai na alma. Adiei várias vezes esta partilha e em outros tantos momentos pensei que nunca o iria fazer. Há muitas coisas e pensamentos que não manifesto nas redes sociais. Não que eles não existam, mas prefiro não lhes dar relevância. Hoje foi diferente. Não quero permanecer num silêncio com características de cobardia, à imagem dos que todos os dias me atacam de forma desinformada, gratuita e ignorante”, começou por epxlicar.

Depois de lembrar que Portugal é um país democrático desde 1974, onde a liberdade de expressão impera, Ruben Rua assume que não existe qualquer problema em dizer que se gosta de alguém em público. “Mais do que isso, podemos manifestar a nossa opinião. E ao contrário do que acontecia no passado, onde a mesma era transmitida em conversas, hoje as redes sociais permitem através de posts ou comentários escrevermos tudo o que queremos. Estamos perante a mágica liberdade do ‘self media’. Tão livre que é tantas vezes má e hedionda”, acrescentou.

“Nos últimos meses muito se tem falado do meu regresso à TVI. Um regresso meritório para muitos, um crescimento horizontal para outros. Há quem ache que posso vir a ser um grande apresentador, há quem considere que tudo o que tenho até ao dia hoje é uma consequência de ser o ‘namorado’ da Cristina”, afirmou.

O apresentador do programa “VivaVida”, transmitido aos sábados à tarde na TVI, salientou que Cristina Ferreira deu-lhe uma oportunidade pela qual será sempre grato. No entanto, o profissional da estação privada garante que cabe a si “agarrá-la, ou não”.

“É assim em todas as profissões. Alguém nos dá uma oportunidade e nós depois revelamos capacidade ou não. Leio muitos comentários que não são opinativos. São destilações de ódio, muitas vezes encomendadas, escondidas em perfis falsos. […] Gosto de despertar emoções e opiniões. Pior do que gostarem ou não de mim, é ser indiferente”, rematou.