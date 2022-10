Ruben Rua surpreendido pela irmã em direto

Ruben Rua emocionou-se em direto após ser surpreendido com uma carta da sua irmã, Filipa. Tudo aconteceu durante a emissão de “Em Família”, na TVI, este sábado, 8 de outubro.

“Meu irmão, esta não é a primeira carta que te escrevo e certamente não será a última, até porque sabes que sou melhor com as palavras se estas forem escritas”, começou por ler Ruben Rua.

“Poucos te conhecem, apesar de muitos acharem que sim. De menino sociável a comunicador nato, capaz de monopolizar qualquer atenção. Alma da festa, romântico incurável, o ir e não querer voltar”, continuou.

“(…) Só queria que todos te vissem como eu te vejo, que soubessem que o tamanho do coração é proporcional ao tamanho dos sonhos, que és muito mais do que aparentas e enquanto pensava no que te queria escrever, apercebi-me de que provavelmente nunca estarei à altura do obrigado que mereces”, prosseguiu.

“Quero que saibas que quando não tiveres força para estar com mais ninguém, poderás sempre vir ter comigo (…) quero que venhas sempre com esse olhar e esse andar de menino”, acrescentou.

“Mas até lá quero acima de tudo que acredites que a vida é grata e atenta. Apenas terás de continuar a seguir com cuidado e humildade, aceitando os seus desafios. E enfrentando os inevitáveis precipícios sem nunca parar e sem nunca desistir e eu não te vou deixar desistir. Tu és para mim uma lição de vida, um beijo da tua irmã Filipa”, concluía a carta.

Ruben Rua ficou claramente sensibilizado com o gesto da irmã e chegou a ficar com os olhos cheios de lágrimas.