Rúben Rua surge apenas em toalha de banho e é elogiado

Rúben Rua recebeu vários elogios nas redes sociais ao surgir apenas com uma toalha a cobrir o corpo.

Já são habituais as fotografias ousadas do apresentador de “VivaVida”, da TVI, e, esta segunda-feira, 22 de fevereiro, repetiu-se ao surgir, no perfil de Instagram, de tronco nu e com uma toalha de banho enrolada na cintura.

“Andei a pensar em ti”, pode ler-se na publicação.

Na secção dos comentários foram vários os internautas que elogiaram a forma física do também manequim. Além disso, houve quem tentasse adivinhar para quem seria dedicada a mensagem escrita na descrição da fotografia.

De recordar que estão a circular rumores de um possível romance entre a diretora de Entretenimento e Ficlção da TVI, Cristina Ferreira e Rúben Rua. Ambos passaram as férias juntos num iate, no verão passado.