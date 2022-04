Rúben Vieira em lágrimas após declaração em direto de Rita Ferro Rodrigues

Rúben Vieira ficou em lágrimas durante a transmissão em direto do programa “Você na TV!” (TVI), depois da declaração de amor da companheira, Rita Ferro Rodrigues.

A “nova” contratação do quarto canal apareceu, esta quarta-feira, no matutino da estação privada para falar sobre o desafio que vai ter pela frente com o “Camião do Ben” no “Somos Portugal”.

Quando estava à conversa com Manuel Luís Goucha, o assistente de realização, mais conhecido como Ben, recebeu uma surpresa em direto: um vídeo da sua companheira de 14 anos.

“Tornas a minha vida bonita e simples. És um pai incrível dos nossos filhos. Com este projeto sabes bem como eu fiquei feliz por ti e sabes que estou aqui para te apoiar em tudo. Espero que te tratem bem, que não te ataquem, que não te julguem e que não sofras aquilo que muitos de nós sofrem quando estão expostos. […] Mas vai correr bem porque tens uma luz e uma pureza que eu vi há 14 anos”, disse Rita Ferro Rodrigues.

Perante estas palavras, Rúben Vieira respondeu à letra, em lágrimas: “É uma mulher capaz. […] Nós damo-nos bem porque temos as mesmas ideias, lutamos pelas mesmas causas, mas depois nas coisas mais supérfluas divergimos sempre”.

O casal tem em comum um filho, Eduardo, de nove anos. Além de Eduardo, a comunicadora também é mãe de Leonor, de 17 anos, fruto da ex-relação com o subdiretor de Programas da SIC Daniel Cruzeiro.

Recorde-se que Rúben Vieira já trabalhou como assistente de realização no programa “Somos Portugal”. Agora, Ben regressa ao formato televisivo para conduzir o “Camião do Ben”.

LEIA TAMBÉM: