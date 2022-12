Ruben Vieira faz um agradecimento público ao homem que o ajudou durante as cheias

Ruben Vieira, ou Ben como é mais conhecido pelo público português, partilhou no seu perfil de Instagram um agradecimento público ao homem que o ajudou enquanto estava preso nas cheias, em Lisboa.

O assistente de realização e companheiro de Rita Ferro Rodrigues publicou a imagem do veículo do homem que considera um “anjo” e agradeceu o gesto.

“Parece ser só um simples veículo mais antigo, mas não é… Dentro dele estava um homem que na passada quarta-feira saiu de sua casa para ajudar quem estava preso nas terríveis cheias”, começou por escrever.

“Nem todos fazem isto. Eu fui uma dessas pessoas, estava com a minha carrinha na água quando apareceu o João e se prontificou a tirar-me dali com a ajuda do seu UMM (jipe). Deixou-me em local seguro e seguiu para ajudar mais pessoas”, continuou.

“Só aqui eu já estava eternamente grato, mas o João voltou passados minutos dizendo que já não conseguia tirar mais ninguém dada a altura da água. Voltei a agradecer com todas as minhas forças mas o João não contente ainda me levou a casa… felizmente o danos são só materiais mas uma coisa vos digo…”, disse ainda.

“Os anjos andam por aí simplesmente estão disfarçados, o João é um desses casos.

A ti João Alves dos Reis o meu obrigado será para todos os dias enquanto eu cá andar.

Desculpa ter-te ‘roubado’ a foto do jipe mas tinha que fazer isto”, rematou.