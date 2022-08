Ruben Vieira: “Não sou concorrente do novo ‘Big Brother'”

Ruben Vieira recorreu às redes sociais para comentar os rumores que dão conta da sua entrada no próximo “Big Brother”, na TVI.

O assistente de realização e repórter da TVI garantiu que a alegada entrada no novo “Big Brother”, que estreia em setembro, nada mais são que rumores a circular na imprensa cor-de-rosa.

“Andam por aí muitos sites e revistas que não sabem o que fazem. Aqui está mais uma prova disso: com todo o respeito que tenho pelo formato, não sou concorrente do novo ‘Big Brother’”, começou por referir.

“E eu a pensar que ia conversar contigo no confessionário”, brincou Cristina Ferreira na caixa de comentários. “Boa brother, parabéns, o único conselho que te dou é seres tu mesmo”, ironizou Pedro Guedes.

Já Rita Ferro Rodrigues saiu em defesa do companheiro: “Faz parte do circo. Lançam nomes falsos, as pessoas (claro!) desmentem e o programa entretanto está a ser promovido e falado. Nada de novo no reino”.