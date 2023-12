“Rubinho” Correia, amigo de Cristina Ferreira, anuncia regresso à televisão

Nas redes sociais, Rúben Correia, mais conhecido como “Rubinho”, anunciou o regresso à televisão, após ser apontado como produtor do “Dança com as Estrelas”.

Rúben Correia, um dos amigos chegados de Cristina Ferreira, com quem viaja regularmente, vai regressar à televisão, como anunciou nas redes sociais. Com uma fotografia dentro da estação, “Rubinho”, como é conhecido, contou a novidade.

“É um regresso à televisão, mas apenas por três meses e para fechar um ciclo onde sempre fui muito feliz. ‘Dança com as Estrelas’, let’s go”, lê-se na legenda. Cristina Ferreira não deixou de comentar a publicação do amigo: “Foi exatamente aqui que nos conhecemos”.

A publicação de Rúben Correia chega dias após ser divulgado que este teria sido convidado pela apresentadora para produzir o programa “Dança com as Estrelas”, que estreia já no mês de janeiro com a diretora de ficção e entretenimento da TVI e Bruno Cabrerizo na condução do formato.