Rui Andrade revoltado com a morte do pai: “O que se passou?”

Rui Andrade mostrou estar revoltado com a morte do seu pai. O cantor afirmou que não sabe o que se passa e que está farto das injustiças da vida.

O ator está de luto depois da morte do seu progenitor, esta terça-feira, 31 de janeiro. No perfil da rede social Instagram, o intérprete despediu-se do familiar, com uma mensagem de revolta.

“O que se passou meu pai? Eu pergunto, mas não tenho respostas… Foi tudo tão rápido! Resta-me o consolo de saber que te acompanhei até ao último segundo de vida! […] Fica tanto por fazer, tantos planos por concretizar! Lutei sempre sozinho para ter a carreira que tu sempre sonhaste eu que tivesse. Não consegui… Desculpa!” disse.

O artista garantiu que o pai não será esquecido: “O teu sorriso, tão verdadeiro e maroto, nunca se vai apagar da minha mente, prometo! Se já tinha dúvidas se a vida tinha algum sentido de justiça, hoje tenho certeza que isto não vale nada!”

Rui Andrade frisou que o progenitor fez um “excelente trabalho” na sua educação. “Deixas em nós tanto, mas tanto meu pai, que podes ir com a consciência tranquila. Fizeste um excelente trabalho em educar-nos, a fazer esta família que talvez por ser tão forte está constantemente a ser bombardeada! Estou farto!” afirmou.

“Sei que a tua menina estava de braços abertos para te receber e consola-me saber que ela já não está sozinha! Disse-te hoje, enquanto te dava a mão, que te amava! E isso nunca se vai perder. Amo-te, meu pai!” rematou.