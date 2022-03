Rui Bandeira assume luta contra excesso de peso: “O desânimo e o desalento tinham tomado conta de mim!”

Rui Bandeira assumiu a luta contra o excesso de peso que surgiu durante o período em que esteve confinado em casa, devido à covid-19, sem conseguir trabalhar.

O pai de Bárbara e Tiago Bandeira revelou que a comida serviu de “refúgio” enquanto estava em casa sem fazer nada. Com este sedentarismo, os problemas de saúde começaram a aparecer até que Rui Bandeira foi ao médico, com a ajuda da mulher.

“Não sou muito de falar da minha vida pessoal, mas o momento que estou a viver acredito que poderá ser importante partilhar com vocês! Há cerca de dois meses e devido à pandemia que estamos a viver estava em casa numa rotina de sedentarismo puro! Entre sofá, mesa, cama, piano e sem exercer a minha profissão, a má alimentação e sem fazer algum exercício físico fez com que chegasse a um excesso de peso, que até então nunca tinha chegado!” começou por contar.

A certa altura, o artista chegou a pesar 96 kg: “Os problemas na saúde começavam a dar sinais… Colesterol alto… hipertensão e já para não falar do lado psicológico que estava mesmo muito em baixo! O desânimo e o desalento tinha tomado conta de mim! A comida era o único refúgio para saciar tanta desilusão com tudo o que estamos a atravessar!”

“Até que um belo dia… a minha mais que tudo Siara Holanda teve a excelente ideia de me encorajar a ir a um médico, fazer um check-up! Mesmo eu dizendo que não queria ir… mesmo assim ela foi persistente, insistiu comigo, tens de ir, nunca desistiu de me ajudar, percebeu que eu precisava mesmo de ajuda médica!” prosseguiu, referindo que no dia em que entrou no médico estava desmotivado: “Notava-se no meu semblante e até no meu discurso com a médica!”

Desde essa consulta, Rui Bandeira comprometeu-se a mudar o estilo de vida para um registo mais saudável. “Ficou acordado que teria de ter uma vida mais saudável e que teria de mudar a minha alimentação, bem como ter de fazer exercício físico, para chegar ao meu peso ideal (76 Kg’s)!”, afirmou, acrescentando que “passados dois dias” da consulta inscreveu-se num ginásio.

“O foco e a determinação não me fez desistir e perdura até hoje! Já vão quase dois meses desde que voltei a treinar neste magnífico ‘Health Club’! Estou muito feliz por ter atingido 50% do meu objetivo! Tirei dez quilos de cima de mim! Ainda vou a meio da minha jornada e sei que não será fácil… Mas honestamente fico feliz por conseguir melhorar a minha saúde, a minha aparência e a minha autoestima! Acho que nunca escrevi tanto numa rede social! Isto serve apenas para agradecer a quem me ajudou a chegar aqui!” concluiu o cantor.