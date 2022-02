Rui Maria Pêgo explica porque 2019 foi “como um míssil”

O animador da Rádio Comercial fez um balanço do ano que termina esta terça-feira. Afinal, mudou quase tudo. E como vai ser 2020?

Um ano de reviravoltas. Em 2019, o animador da Rádio Comercial mudou de rádio, de casa e até de televisão.

“2019 foi um míssil. Mudei de horário; de rádio; de casa, até de televisão. O mundo ardeu várias vezes e eu com ele. No meu caso, sobrou o melhor embora saiba que para muitos o sofrimento foi contínuo e contínuo e contínuo”, começou por escrever o filho de Júlia Pinheiro no perfil de Instagram.

“Para demasiados – vários mundos de gente -, não acabou. Nem acabará. Seja na Venezuela, no Brasil, em Hong Kong ou aqui, violentadx por ser diferentx ou caladx pela insegurança, há quem resista e isso comove-me sempre. Talvez seja o que mais me emociona. 2019 foi mais um ano com muitas mulheres mortas por homens em quem confiaram. Tantas. E também alguns homens. Fazemos scroll e sucedem-se os crimes medievais. Como? Até quando? Duvido que mude alguma coisa de hoje para amanhã, mas quero acreditar que na próxima década salvaremos mais. Deveria ser um desígnio nacional. JÁ!”, acrescentou.

https://www.instagram.com/p/B6uEbkCpW5s/

“2020, sinto – e quero acreditar que sim porque depende de nós -, será como aquela erva daninha que rebenta através do cimento contra todas as condições para se dar. Vai explodir através do ódio e do radicalismo, vai fazer-nos respirar mesmo com os pulmões já carregados de microplásticos e de dúvidas. Quero acreditar que sim. Vou acreditar que sim. As nuvens estão aí todas e o cimento é feito da última tecnologia de silêncio, mas o meu compromisso no que vem é procurar sair da sombra sempre que conseguir. Era o que faltava fazer outra coisa. Obrigado a quem me acompanhou todo o ano em casa, no carro e em todo o lado. Obrigado à equipa que trabalha comigo todos os dias – tantas vitórias! -, obrigado à família que deixei e que me fez a emissão mais bonita que já ouvi em rádio, e um abraço gigante à nova, aquela que me sentou à mesa e me deu espaço para ser exatamente quem sou. Obrigado. Agora, só falta plantar o resto”.

“Bom ano a todx! 🌈 Lutem por quem amam! Riam-se mais! Inventem novas maneiras de olhar para o mundo! Escolham melhor! Tentarei fazer o mesmo falhando muito pelo caminho, claro”, concluiu Rui Maria Pêgo.