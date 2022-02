Rui Maria Pêgo festeja dia de “Sair do Armário”: “A melhor decisão que tomei na vida!”

Rui Maria Pêgo festejou, este domingo, o dia de “Sair do Armário”, revelando que assumir a sua sexualidade foi a “melhor decisão” que tomou na vida.

O filho da apresentadora da SIC Júlia Pinheiro fez questão de celebrar o dia mundial do anúncio da sexualidade, no perfil de Instagram, com um vídeo em que surge o colega de trabalho e ator Manuel Moreira.

“Hoje é o Dia Internacional do Coming Out (“Sair do Armário”), também conhecido como a melhor decisão que tomei na vida. CELEBREM, Lindxs!” escreveu o apresentador da TVI.

O também locutor da Rádio Comercial foi elogiado, rapidamente, na secção de comentários. “Sensualões. Vocês são incríveis!” comentou um internauta. “”Que maravilha!” atirou outra seguidor.

Além dos papéis como locutor e apresentador, o público também pode acompanhar o trabalho de Rui Maria Pêgo no teatro Maria Matos com a peça “Avenida Q”, que está em cena até 1 de novembro.

