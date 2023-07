Rui Maria Pêgo foi um dos 16 atores europeus selecionados para a “École de Maîtres”

Rui Maria Pêgo recorreu às redes sociais para anunciar que foi um dos 16 atores europeus selecionados para a 31ª edição do “École de Maîtres”.

Rui Maria Pêgo recorreu esta sexta-feira, 22 de julho, às redes sociais para comunicar que tinha sido um dos 16 atores europeus selecionados para participar na 31º edição do “École de Maîtres”.

“Serve esta confissão para revelar que daqui a pouco mais de um mês estarei a caminho de Angers, em França, para começar a preparar a 31ª edição da “École des Maîtres”, um programa de aperfeiçoamento teatral que junta dezasseis artistas de quatro países diferentes – Bélgica, França, Itália e Portugal – sob a batuta de um mestre: este ano, o encenador franco-argentino Marcial Di Fonzo Bo”, escreveu.

“Estou muito feliz por poder trabalhar a partir de ‘Um Sonho de Uma Noite de Verão’ de William Shakespeare com outros atores, noutras línguas, e em novas geografias – faremos uma tour europeia com paragens pelos quatro países envolvidos. Tenciono usar ‘outfits’ que ilustrem cada destino numa homenagem transeuropeia. Não direi ‘não’ a uma boina estratégica. Gritarei ‘sim’ a todas as pastas. Não haverá ‘talvez’ a cocktails locais”, continuou.

“Numa altura em que o chão ferve a 60 graus, e há greves justas e urgentes a definir linhas a não ultrapassar no território cheio de areias movediças que é a IA., fazer parte de um encontro como este dá-me alento e reforça: não há nada como ver seres humanos a resolver problemas, e a superarem-se em palco, e, já agora, na vida”, concluiu.