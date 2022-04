Rui Maria Pêgo responde a crítica: “Não há necessidade de envergonhares a tua família”

O locutor reagiu às mensagens negativas recebidas nas redes sociais e sublinhou que o preconceito ainda existe na sociedade, inclusive contra os homossexuais.

“Pena seres gay”, “Gosto muito da tua mãe e acho que ela fica triste com as tuas figuras” ou “Não há necessidade de envergonhares a tua família”, foram algumas das críticas que Rui Maria Pêgo tornou públicas esta sexta-feira no Instagram e, inclusive, se pronunciou.

“Como devem imaginar, eu recebo mensagens destas. Raramente publico aquilo que respondo, porque acho que não vale a pena, mas ainda acontece. Portanto, o ‘pride’ [celebração do orgulho gay] é profundamente necessário”, realçou, acrescentando que também é importante “lutar pelos direitos daqueles que são vítimas de diferenciação social por serem de uma etnia que não é aquela que é a mais forte no país, de haver o conceito de raça que nos diferencia, de haver as desigualdades sociais que vêm do facto de a mobilidade social não chegar a todos”.

O apresentador afirmou ainda a resposta ao comentário negativo é “mais incandescente do que deveria ser” e que tem a “sensação” de que a senhora “é mãe de alguém que provavelmente não pode ser aquilo que quiser” e que “vive reprimido”.