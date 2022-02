Rui Maria Pêgo revela que foi surpreendido na mudança para Inglaterra: “Estou muito feliz”

Rui Maria Pêgo revelou, esta segunda-feira, 8 de novembro, ter sido apanhado de surpresa aquando da sua mudança para Bristol, Inglaterra, para integrar uma escola de Teatro.

O locutor deixou a Rádio Comercial para se aventurar como aluno no instituto de ensino inglês. Longe de Portugal, o comunicador deu a oportunidade a vários fãs de fazerem perguntas, através do InstaStories, do Instagram.

Sobre o que mais o surpreendeu nesta mudança, o também apresentador afirmou que foi a disponibilidade das pessoas. “O que me surpreendeu mais foi a simpatia e a disponibilidade para te ver crescer e fazer evoluir. As pessoas são muito disponíveis”, explicou.

O filho de Júlia Pinheiro e Rui Pêgo garantiu ainda ter sido a “melhor decisão” que tomou na vida. “Está a ser incrível. Estou muito feliz, melhor decisão da minha vida”, afirmou Rui Maria Pêgo.