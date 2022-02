Rui Oliveira está com saudades do abraço de Manuel Luís Goucha

A seguir as indicações de isolamento social para a prevenção do coronavírus, Rui Oliveira revelou estar com saudades do abraço de Manuel Luís Goucha.

O apresentador da TVI e o companheiro têm mantido o contacto apenas à distância porque estão a viver separados há três semanas devido à Covid-19, que foi considerada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

No entanto, Rui Oliveira não escondeu a saudade e partilhou uma fotografia, na conta de Instagram, em que surge abraçado a Manuel Luís Goucha. “Saudades do abraço mas muito feliz por tudo. Vamos vencer a Covid-19”, escreveu.

https://www.instagram.com/p/B-eLXwMg9Qn/

De recordar que Manuel Luís Goucha e o companheiro, Rui Oliveira, mantém uma relação há cerca de 20 anos.

