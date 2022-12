Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, mostra estragos das cheias

Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, recorreu às redes sociais para mostrar os estragos que as cheias provocaram na propriedade do casal em Monforte, Alentejo.

O companheiro do comunicador partilhou um vídeo no qual refere estar “rodeado por água” e afirma já ter entrado em contacto com as autoridades.

“Vocês não vão acreditar, mas eu estou tal e qual o ‘Survivor’. Estou isolado por água. Durante a noite toda, a chuva não deu tréguas e isto não é um rio, são ribeiros que formam pequenos caudais de água do escoamento das terras para depois preenchermos as barragens, mas desta vez formaram-se rios de água”, disse.

“Estou rodeado de água desde a entrada do monte até aqui, completamente rodeado de água. Já avisei a GNR e a Junta de Freguesia para cortarem a estrada ali”, continuou.

“Isto é a situação aqui, faço ideia de como está noutros sítios. Sobretudo em terras onde as casas estão mais baixas. Neste caso, faz todo o sentido a designação das casas por montes. Porque na realidade elas eram sempre construídas em cabeços ou em terras elevadas, de forma a que pudessem sempre estar protegidas destes acontecimentos climáticos”, rematou.