Rui Pêgo celebra aniversário e Júlia Pinheiro mostra radialista com as netas

Rui Pêgo celebra, neste domingo, mais um ano de vida e a mulher, Júlia Pinheiro, mostrou a foto do radialista com as netas.

Um dia feliz na casa da apresentadora da SIC: o marido de Júlia Pinheiro, o radialista Rui Pêgo, fez anos neste domingo e a comunicadora mostrou a festa do comunicador com as netas.

“O avô faz anos. O patriarca é a nossa referência de amor e cuidado”, começou por escrever nas redes sociais.

“Não existe ninguém como ele. Parabéns, meu amor”, concluiu Júlia Pinheiro que anunciou, na semana passada, que terá, apenas, mais “dois ou três anos de vida pública”.

Antes destas declarações, a apresentadora da SIC recebeu Teresa Guilherme no seu programa. As duas mantiveram uma zanga de muitos anos, mas ficou tudo esclarecido.

Júlia Pinheiro perguntou se a comunicadora não sabia que a “podia magoar”, ao que a antiga apresentadora do “Big Brother” respondeu: “A intenção não era magoar, mas fazer a declaração que era a melhor pessoa para fazer aquele papel. Se te magoei, peço desculpa, tinha necessidade de me afirmar”, argumentou Teresa Guilherme.