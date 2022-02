Rui Santos lembra estreia de “Inspetor Max”: “Reconhecem-me pela voz”

Rui Santos recordou, neste sábado, a estreia da série policial “Inspetor Max”, da TVI. O ator garante que continua a ser conhecido na rua, apesar de ter mudado o visual.

“Inspetor Max”, que acompanha as aventuras do cão polícia com o mesmo nome, estreou-se há 17 anos e continua em antena na TVI. Motivos mais do que suficientes para o ator Rui Santos, o inspetor “Sérgio” da trama, voltar ao passado.

“Foi há 17 anos que gravei a primeira série de episódios desta que seria a série na história de toda a televisão portuguesa (há mais de 65 anos) que esteve e está há mais tempo no ar. 17 anos de Max sem parar ao sábado de manhã, esta série acompanhou gerações”, começou por lembrar no perfil de Instagram.

“Não sou saudosista, mas até hoje recebo mensagens e vídeos de pessoas que estão a assistir à série, e mesmo de máscara e cabelo curto reconhecem-me pela voz. Apeteceu-me escrever isto porque é quase uma realidade diária para mim durante muitos anos e apesar de inúmeros trabalhos que fiz em televisão, depois desta série não há como não ficar gravado na memória de milhões de portugueses, não estou a exagerar. Quem nunca viu um episódio do Max?”

“Obrigado a todos que me acarinham com simpatia e alguns com saudosismo das suas memórias de infância. Espero-vos bem e esperemos que esta situação em que o mundo se encontra passe depressa. Muita saúde e amor para todos. Estaremos aqui para voltar a estar juntos. Força!”, concluiu Rui Santos.