Rui Unas admite perseguição dos “haters”: “Sou alvo a abater”

Depois de Cristina Ferreira ter revelado num livro as ameaças que recebe nas redes sociais, é a vez de Rui Unas assumir que não é fácil lutar contra os “haters”.

Além da polémica que o título causou, o livro “Pra Cima de Puta”, de Cristina Ferreira, relançou a discussão sobre as ameaças, sem rosto, nas redes sociais, que a apresentadora da TVI mostrou sofrer.

Na manhã desta segunda-feira, foi a vez de Rui Unas confessar que também tem problemas com os “haters” e, a propósito de uma montagem que propõe “beatificar a paciência”, assumiu: “Eu próprio me espanto com esta minha insistência em acreditar que é possível o diálogo com quem discorda de nós”.

“Nunca, como agora, quem ousa não estar num lado da barricada, mas no alto do muro que as separa e tentar ouvir os dois lados, é alvo a abater”, assumiu o ator, um dos intérpretes do filme “Crónica dos Bons Malandros”, que é apresentada esta tarde pela RTP na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.