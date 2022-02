Rui Unas assinala 18 anos de relação com vídeo inédito

Rui Unas assinalou os dezoito anos de casamento com um vídeo inédito. O casal celebra o aniversário nesta quinta-feira, 28 de outubro.

O humorista, de 47 anos, partilhou no seu perfil de Instagram o vídeo que mostra o primeiro momento em que ele e Hanna Unas falaram pela primeira vez, em 2001. O clip retrata o momento em que ambos se entrevistam no Panamá, na época o também ator era repórter do programa “Curto Circuito” e a companheira trabalhava num programa semelhante.

“Quantos de vocês têm registado o momento em que falaram pela primeira vez com a mulher com quem estão casados há 18 anos? Aqui, no Panamá em 2001. Amanhã, iniciam-se oficialmente as celebrações!” escreveu.

Na caixa de comentários as mensagens dos seguidores multiplicaram-se. “Parabéns. Com esse óculo e chapéu tinha mesmo que ser o destino”, “Que espectáculo ter esse momento registado” ou “Que fofura” são algumas das palavras escritas pelos internautas.