Rui Unas dá baile ao coronavírus com ajuda da mulher [vídeo]

Rui Unas está a aproveitar ao máximo o facto de estar fechado em casa devido à Covid-19 para se divertir e dar uns passinhos de dança com a mulher.

Entre brincar com os filhos, cozinhar em tronco nu e trabalhar de casa, o apresentador da SIC também arranja tempo para dançar, de forma íntima, com a companheira no meio da cozinha.

“Por aqui, resistimos. Agora, com sentimento a dar baile ao Corona”, escreveu o também ator do terceiro canal, em jeito de brincadeira, no perfil de Instagram.

Na secção de comentários da publicação, diversos internautas aplaudiram e elogiaram o casal. “Este casal é maravilhoso”, afirmou um seguidor. “Vocês são mesmo lindos”, disse outra.

Rui Unas integrou o elenco da novela “Nazaré” (SIC), na qual dava vida ao vilão Heitor que sujeita a sua mulher (interpretada por Bárbara Norton de Matos), a maus tratos físicos e psicológicos.

LEIA TAMBÉM: