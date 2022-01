Rui Unas encontra sósia e brinca: “Tenho uma vida dupla como príncipe árabe”

Rui Unas surpreendeu os seus seguidores quando, este domingo, 29 de janeiro, revelou ter encontrado o seu sósia, um príncipe, empresário e investidor saudita.

O ator reparou que as parecenças com Khaled Alwaleed são bastantes e decidiu brincar com a situação.

“Pouca gente sabe mas eu tenho uma vida dupla como príncipe árabe. O meu outro nome é Khaled Alwaleed”, começou por dizer.

“O meu outro eu não sabe mas é uma questão de irem ao Instagram do Khaled Alwaleed e escreverem ‘hi Rui Unas’ só para verem como ‘ele/eu’ reage/reajo” – desafiou.

Na caixa de comentários foram vários os internautas que reagiram à publicação do humorista, nomeadamente Gilmário Vemba e Sharam Diniz.

Khaled Alwaleed também reagiu à partilha de Rui Unas e deixou vários emojis a rir na caixa de comentários do intérprete.