Rui Unas ensina a poupar em novo projeto

Rui Unas foi o rosto escolhido para protagonizar uma websérie sobre literacia financeira. As dicas vão estar todas disponíveis online.

São dez episódios, onde o ator e apresentador fala sobre a importância de poupar e investir melhor na websérie “Save & Grow”.

“Trata-se de um conteúdo técnico, mas a leveza da linguagem é palavra de ordem, com a finalidade principal de combater a ausência de literacia financeira em Portugal”, é referido em comunicado.

A campanha está disponível no YouTube, com o objetivo de criar “uma legião de investidores em valor, mais ricos, mais felizes e, acima de tudo, com mais conhecimento financeiro”.