Rui Unas revela que foi socorrido em direto no “Vale Tudo”: “Estava a desfalecer”

Rui Unas revelou que foi socorrido por um paramédico durante a emissão em direto do programa “Vale Tudo”, da SIC. “Ninguém tinha que saber que estava quase a desfalecer”, afirmou.

O apresentador esteve como concorrente no formato do terceiro canal, que regressou à antena no passado domingo, 8 de janeiro. Durante uma das provas, o comunicador teve de estar pendurado de cabeça para baixo, ao lado de César Mourão.

“Quando me puseram de cabeça para baixo, eu sou hipotenso, tenho a tensão baixa, não sei se foram quatro minutos, se foram três, foi uma prova que é muito engraçada, nós estamos de cabeça para baixo e depois dá este efeito”, começou por recordar, no podcast “Maluco Beleza”.

“Só que eu estive quatro minutos em sofrimento, eu já não estava a raciocinar muito bem e quando acabou a prova, virei outra vez a cabeça para cima e deu-me assim uma quebra de tensão. Isto em direto”, acrescentou.

“Utilizei a técnica que é para não dar muita bandeira que estou mal, vou fazer que estou pior do que estou na realidade. Não me apetecia desmaiar, mas estava lá quase”, prosseguiu o também ator.

Após a prova do “Cenário Invertido”, Rui Unas esteve a ser socorrido por um paramédico, que lhe mediu a tensão. “Viu se estava hipoglicémico e estive ali durante cinco minutos a recompor-me. O espetáculo tem de continuar e ninguém tinha que saber que estava quase a desfalecer”, afirmou.

“São as pequenas coisas que o público não tem que saber porque nós estamos a servir as pessoas e quando vou ao ‘Vale Tudo’ é como se fosse a uma peça de teatro, tenho que estar no meu melhor”, rematou.