Rui Unas sobre a mulher: “Estas filhas da Eva vêm de longe com um sotaque esquisito, é para evitar”

Rui Unas brincou com a sua mulher, Hanna Ibarra, e pela forma como esta o conquistou com as suas “mão de serpente” e “falinhas mansas”.

O humorista, de 47 anos, deixou um alerta, em tom de brincadeira, nas redes sociais para as “filhas da Eva” que vêm de longe e conquistam os homens com os seus “toques do Diabo”.

“Estas filhas da Eva, que nem portuguesas são, vêm de longe com um sotaque esquisito, é para evitar. Quando dão por ela já estão a fazer tudo”, disse num vídeo publicado no Instagram.

“Vêm com estas falinhas mansas, com estes toques do diabo, estas mãos de serpente, quando dão por vocês estão a fazer tudo. Vão levar o lixo à rua, vão ao supermercado, fazem almoço, fazem jantar, às vezes limpam a sala com o aspirador. Tenham cuidado”, acrescentou.

O casal tem dois filhos em comum, André e Rafael.