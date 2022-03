Rui Unas volta à apresentação em grande estilo

Rui Unas voltou à apresentação. O comunicador dedicou-se à representação nos últimos anos mas, na manhã deste sábado, conduziu o “Estamos em Casa”, na SIC.

Foi com um estilo, em cima de uma prancha de surf dentro do estúdio, que Rui Unas regressou à apresentação. O comunicador, que nos últimos anos fez novelas para a SIC, como “Nazaré” – a mais recente é “Amor, Amor”, que está no “ar” -, voltou aos palcos que lhe deram projeção no início da carreira.

Há três anos que Rui Unas não apresentava um programa em televisão, desde os episódios especiais que fez para a SIC Radical do formato “Cabaret da Coxa”.

“O Rui Unas esteve por Casa e contou com a ajuda da Catarina Moreira para organizar tantos amigos que por aqui foram passando. Qual foi a sua parte favorita deste Estamos em Casa?”, questionou a SIC no perfil de Instagram. “Rui Unas”, “o Unas esteve bem” ou “grande maluco” foram alguns dos comentários dos seguidores da estação de Paço de Arcos.