Rui Veloso agradece mensagens de pesar pela morte da mãe

Rui Veloso agradeceu publicamente as centenas de mensagens que recebeu depois da morte da mãe, Emília Veloso.

Após as cerimónias fúnebres da mãe, que morreu aos 99 anos, o músico Rui Veloso agradeceu, publicamente, todas as mensagens de pesar.

“Obrigado a todos! O ciclo da vida. Ainda teve vários bisnetos no colo! Bem haja todos os que vieram aqui por causa da nossa mãe”, escreveu o músico.

Na caixa de comentários foram vários os internautas que deixaram mensagens de força e apoio ao cantor. “Essas mães podem não estar por cá, mas vivem para sempre. Beijinhos”, é um exemplo de uma frase deixada pelos seguidores do músico.

Segundo a “Blitz”, Emília Veloso foi figura central no início da carreira do filho na música quando partiu do Porto, no final da década de 70, rumo a Lisboa para mostrar gravações do artista à editora Valentim de Carvalho.