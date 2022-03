Rui Vitória envia mensagem especial à filha em dia de festa

View this post on Instagram

Parece mentira mas é verdade !! Já passaram vinte um anos que nasceu a minha primeira princesa! Dúvidas e mais dúvidas …, como seria esta coisa de ser pai!? A Mariana veio mostrar pela primeira vez outra forma de amar, outro sentido para a vida. A Mariana veio mostrar a beleza de ter alguém “nosso”! Hoje uma mulher … , a fazer o seu caminho, pronta para o que aí vem…, que me deixa muito orgulhoso! Filhota que sejas muito feliz e que continues a ser essa menina/mulher com os valores que nos orientam. Um beijinho muito grande! Adoro-te ! It seems a lie but it's true !! Twenty one years have passed since my first princess was born! Doubts and more doubts …, what would it be like to be a father!? Mariana came to show for the first time another way of loving, another meaning for life. Mariana came to show the beauty of having someone “ours”! Today a woman …, making her way, ready for what is coming …, that makes me very proud! My sweet daughter i wish you will be very happy and continues to be that girl / woman with the values ​​that guide us. A very big kiss! I adore you !