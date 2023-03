Rumores de separação entre Bruno de Carvalho e Liliana explicados: “Sim, tivemos uma crise”

Depois de alguns dias com notícias contraditórias foram, finalmente, explicados, pelos próprios, os rumores de separação entre Bruno de Carvalho e Liliana Almeida.

Pontos nos “is”: após muitas dúvidas suscitadas nos fãs e seguidores, Bruno de Carvalho e Liliana Almeida falaram da alegada separação que, segundo os próprios, durou pouco tempo. Num vídeo publicado nas redes sociais, o casal surgiu, finalmente, junto.

“Já vos tinha dito: quando se ama, ultrapassa-se tudo”, disse o ex-presidente do Sporting, citado pela “Flash”. Liliana Almeida acrescentou: “Sim, tivemos um crise, estamos a cuidar de nós, cada um à sua maneira. Precisámos de um afastamento que tivemos, e agora vamos lutar para ficar bem perante tudo o que nós deixámos para trás da nossa vida pessoal”.

Bruno de Carvalho acabou por resumir os últimos dias do casal. “A Liliana acabou por optar estar com a família, no Algarve, eu estive com a minha família aqui, em Lisboa. As pessoas têm as suas zangas, têm as suas coisas para limar. Não vou esconder, nunca escondi o que vai acontecendo”, garantiu o DJ.