Ruth Marlene em pânico com fogo perto de casa em Setúbal

Ruth Marlene apanhou um susto, esta quarta-feira, 13 de julho, com os incêndios que deflagraram perto da sua casa em Setúbal.

A cantora, de 44 anos, viveu momentos difíceis após ter reparado que tinha começado um incêndio perto da sua habitação. No perfil de Instagram, a artista desabafou sobre a situação.

“Que Deus nos ajude, fogo aqui junto à minha casa”, escreveu.

“Tenho fagulhas no chão. Isto já está muito próximo de casa. Andam aqui a limpar, mas está a tornar-se muito grave. A piscina está completamente verde”, acrescentou a intérprete.

Recorde-se que um dos fogos mais graves do país iniciou-se esta quarta-feira em Palmela, com as chamas a dirigirem-se para a Serra da Arrábida, em Setúbal.