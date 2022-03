Ruth Marlene está infetada com covid-19

Ruth Marlene e as filhas, Morgana e Luna, estão infetadas com covid-19 e apresentam alguns sintomas.

A cantora contou nas redes sociais que esta em isolamento depois de na terça-feira ter testado positivo ao vírus, assim como as filhas, de sete e cinco anos, que têm alguns sintomas comuns.

“Eu e as minhas meninas Luna e Morgana acusamos positivo para a covid- 19. Estou bem dentro dos possíveis e as meninas também. Temos algumas dores no corpo, febre o normal deste vírus”, afirmou numa publicação partilhada no Instagram.

A artista revelou ainda que também os pais estão a passar uma fase menos boa. “A minha mãe tem nevralgia no cérebro ainda não sabem ao certo o que é. […] O meu pai, com a idade e devido aos nervos, encontra-se com a tensão muito alta. Ambos tiveram hospitalizados”, acrescentou.