Ruy de Carvalho acaba peça de teatro em lágrimas

Ruy de Carvalho acabou uma peça de teatro em lágrimas, sabendo que era a última exibição antes do novo confinamento imposto pelo Governo, devido à covid-19.

O ator, de 93 aos, não aguentou a emoção. Quem testemunhou o acontecimento foi a escritora Francisca de Magalhães Barros que estava no público da peça e fez questão de desabafar sobre o momento no Instagram.

“Gosto muito do Ruy de Carvalho. Gosto como figura. Gosto como pessoa. Vê-lo em lágrimas, após terminar uma peça de teatro que encerrava ‘todo’ o sector, foi um murro no estômago prolongado. Olho para o Ruy e vejo o teatro. E pergunto: Quanto tempo mais terá o Ruy, para fazer teatro? Aquela despedida de alguma forma, deu-me um frio no estômago”, lembrou.

“Vejo que sofre por ele, por todos os artistas, pela fome que muitos passam, pelas peças que não vão poder realizar, pelo palco que não vai poder pisar. O teatro chora! O teatro chora… compulsivamente, sem parar, e pergunta: O que me fazem? Porque me abandonam? Porque abandonam toda a cultura que dá vida a este país, agora cinzento? E chora e volta a chorar, escondendo-se atrás de uma grande cortina pesada de veludo!” acrescentou.

No final, Francisca de Magalhães Barros reforçou a importância da Cultura. ” – E se eles nos matarem? – perguntou o teatro. – Se eles nos matarem, como vão resistir sem livros, sem música, sem teatros, ou espetáculos, sem arte ou pinturas, a essência da própria vida? Não percebes, teatro? Se eles nos matarem, estão eles próprios mortos. Sem cultura, não existe vida! E sem vida não existe cultura! Vamos recolher para chorar mas não te esqueças, ninguém nos pode matar!” rematou.