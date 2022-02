Ruy de Carvalho reage ao regresso a casa de Eunice Muñoz

Ruy de Carvalho mostrou-se feliz com o regresso a casa da amiga de longa data Eunice Muñoz, que esteve internada no hospital de Santa Cruz, em Carnaxide.

O ator fez questão de deixar uma mensagem, no perfil de Facebook, de apoio à atriz que se encontra encontra em fase de recuperação em casa.

“Fui sabendo de ti pela família e amigos. Estou contente por já estares em casa. Minha irmã, amiga e querida colega. O espetáculo de ‘A Ratoeira’ esta noite, em Lagos, dedico-o a ti”, referiu o o artista.

Eunice Muñoz teve alta nesta sexta-feira e, ontem mesmo, a neta, Lídia, mostrou a imagem da chegada a casa mas, neste sábado, viu-se, pela primeira vez depois do internamento, a atriz no conforto do lar.

Os fãs aplaudiram e consideraram particularmente ternurento e curioso a guloseima que Eunice Muñoz tem na mão. Depois da anemia a intérprete parece estar a caminho da recuperação total.