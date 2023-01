Sabe quais são os pequenos prazeres da vida de Manuel Luís Goucha? Apresentador conta tudo

Manuel Luís Goucha falou, esta segunda-feira, 9 de janeiro, sobre os pequenos prazeres depois de uma conversa com Sónia Tavares, em que a cantora revelou lutar contra a depressão.

O apresentador do programa “Goucha” (TVI) começou por confessar, no perfil de Instagram, que viveu um sentimento de alegria durante a entrevista com a cantora dos “The Gift”.

“Experimentei a alegria quando conversei com a Sónia Tavares, mas já antes a havia experimentado ao acordar, por me saber vivo, ao ver que o céu estava límpido com um azul como o dos olhos do Tristão e da Isolda, recém-chegados à família de quatro patas (de oferecidos e adotados) que me ocupa o coração, não totalmente é certo que há sempre lugar para quem valha a pena”, escreveu.

“Sou dos que experimenta a alegria nas ‘pequenas’ coisas: no livro onde busco uma trama que me envolva, uma vida que me inspire ou quando descubro uma palavra nova, para mim tão ou mais importante que a descoberta de uma estrela”, prosseguiu.

“Experimento a alegria nas graças do Rui, mesmo quando não são inocentes. Experimento a alegria quando diariamente escuto o(s) outro(s) em histórias exemplo de sucesso ou superação. Todos os dias quando saio de casa não é para trabalhar é para viver. Esta a vida quis e quero para mim”, afirmou.

O comunicador adiantou que não se deixa contagiar pelo “ódio, mesquinhez e pelo julgamento leviano”. “A idade vai dando esse discernimento e serenidade para sabermos separar o essencial do supérfluo”, acrescentou.

No final, Manuel Luís Goucha esclareceu que esta mensagem é para que os seguidores que “vivem na sombra”. “Este texto é para os outros, os que vivem na sombra, sem hipótese de ‘bolsarem’ a raiva que os corrói para que não me tentem estragar a alegria que experimento ao chegar a casa. Experimentem a alegria!” rematou.