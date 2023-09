Saiba qual é o nome da filha mais nova de Joe Jonas e Sophie Turner

O nome da filha mais nova de Joe Jonas e Sophie Turner, que se encontram em processo de divórcio, ainda não havia sido revelado… até agora.

Joe Jonas e Sophie Turner estão em processo de divórcio e foi durante o mesmo que se descobriu o nome da filha mais nova do casal. O nome de Delphine, de apenas um ano, era desconhecido até ao momento. A notícia foi avançada pela “Page Six”.

Além de Delphine, Joe e Sophie são, também, pais de Willa, uma menina de três anos. A revelação do nome da mais nova deu-se após a atriz, de 27 anos, ter iniciado um processo contra o ex-marido, por este ter, alegadamente, “prendido” as filhas nos Estados Unidos, quando a vontade da mãe é que as menores regressem a Inglaterra.

É referido nos documentos que “o pai tem os passaportes das crianças e recusa-se a devolvê-los à mãe e a enviar as filhas para a sua casa em Inglaterra”.

Recorde-se que, após o divórcio ter-se tornado público, Joe Jonas abriu o coração durante um concerto em Los Angeles, nos Estados Unidos: “Tem sido uma semana difícil. Eu só quero dizer que, se não ouviram da minha boca, não acreditem, ok?”, disse, na altura.