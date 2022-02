Depois de sair do “BB Famosos”, Jaciara afirma: “Vou procurar ajuda porque não estou bem”

Jacaira, a última concorrente expulsa do “Big Brother Famosos” (TVI), com 52% dos votos, esteve à conversa com a N-TV e colocou as cartas em cima da mesa, sem qualquer receio.

Durante a entrevista, a ex-mulher de Deco não só falou sobre a sua trajetória durante a sua passagem pela “casa mais vigiada do país” como ainda arrasou Bruno de Carvalho.

Apesar de fazer um “balanço positivo” sobre a sua passagem pelo jogo, a empresária confessou que sentiu alguma discriminação por ser brasileira: “O preconceito existiu sim, era uma coisa que não queria acreditar. […] Quando cheguei à casa logo no primeiro impacto senti que estava como um peixe fora de água. Fui ao confessionário e conversei com o ‘Big’ e ele acalmou-me”, começou por dizer.

“Senti [preconceito] principalmente dos homens, o preconceito por ser brasileira, o preconceito por vestir o meu biquíni, o preconceito por ser feliz e o julgamento de não ser uma mulher leal e fácil por estar ali a dançar […]. É um preconceito que nunca pensei que fosse passar na vida e não desejo a ninguém porque vou ter de sair daqui e procurar ajuda porque não estou bem. […] Já tinha tomado a decisão que, independentemente de ser expulsa ou não, ia sair da casa porque o ambiente já me estava a fazer mal”, acrescentou.

A brasileira revelou que só não sentiu preconceito da parte de Kasha e Jorge Guerreiro. A ex-concorrente afirmou que da parte das colegas sentiu apoio mas que também duvidaram muito do seu carácter, principalmente Marta Gil.

“Acho que no caso da Marta nem era tanto preconceito era mais inveja. Não entendo porquê. É uma menina linda, talentosa e para ela tudo que fizesse, bem ou mal, a incomodava e aquilo deixou-me triste porque nunca apontei o dedo a ninguém”, confessou.

Jaciara e Marta tiveram um desentendimento mais acesso dentro da casa, algo que deixou a empresária incomodada e a que a levou a dizer que cá fora conversavam. Sobre esse assunto a brasileira afirmou: “Acho que quando uma mulher assume uma postura como a Marta assumiu dentro do jogo, do politicamente correto e que diz tudo o que pensa, ela tem que ter essa mesma atitude para falar comigo aqui fora e eu tenho a certeza que aquela Marta nunca na vida falaria comigo aqui daquela forma”, explicou.

“Tenho a certeza que ela não teria aquele tom de voz. Porque foi muito fácil para ela como não estava nomeada […] provocar-me o tempo todo. Coisa que eu não fiz quando ela estava no ‘paredão’. Ela falou tanto do meu carácter mas quando foi a semana em que ela esteve a morrer de medo de sair já aceitou os carinhos e brincadeiras”, contou.

Jaciara falou também sobre a relação de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida: “A Lili não está a jogar, ela está a viver uma situação muito real. Realmente está a ser a cobaia do Bruno de Carvalho e, sem saber, está sob pressão. […] Não acredito no amor dele pela Lili”.

“Vi uma pessoa que sabe manipular muito bem o jogo, que viu que estava a ser odiado, porque ninguém gosta dele dentro da casa e criou este romance… Não é difícil apaixonar-se pela Lili, acho que pode estar envolvido, mas jogou a cartada do amor, tal como disse o Nuno”, prosseguiu.

Sobre o a personalidade do ex-presidente do Sporting, a empresária referiu: “Ou estás do lado dele, ou não. É manipulador e passar a vida a ir ao confessionário chorar. Diz que se aleijou e não se aleijou. Depois dá um “show” a dizer que vai sair, que faz e acontece. […] Ele é tão inteligente que dá cartadas no momento certo e é óbvio que o público está mais voltado para o Bruno. Nós somos peças fundamentais, mas sem sentindo algum”.

“Foi um jogo tão baixo. Acho que, como homem de 50 anos que já foi presidente, teve uma postura ridícula e infantil. Se a Lili saísse, ele saía, isso é colocar uma pressão tão desnecessária”, continuou. “Acredito que ele sairia, porque ele é um cobarde. Ele ia sair, porque ele sabia que, ali dentro, não ia aguentar a pressão”, afirmou.

Jaciara garantiu ainda que continua solteira e de coração aberto para o que possa vir a acontecer. No que ao futuro diz respeito revelou vontade de abrir um negócio, o “espaço Jaciara Dias” e de voltar a fazer televisão.

Já relativamente a quem acredita que vai ganhar o “Big Brother Famosos” é Jorge Guerreiro, mas que gostava que fosse Kasha a vencer o “reality show”.