Salma Hayek e a mensagem de parabéns a Jennifer Lopez: “Continua a brilhar”

Salma Hayek recorreu às redes sociais para felicitar a amiga Jennifer Lopez, pelos 54 anos. A atriz “foi ao baú” e partilhou uma fotografia única.

Jennifer Lopez entrou com o pé direito nos 54 anos. Após ter partilhado fotografias em excelente forma física nas redes sociais, foi surpreendida com uma mensagem da amiga Salma Hayek, que foi buscar uma fotografia “ao baú”.

“Feliz aniversário! Ontem à noite, do nada, encontrei esta foto. Acho que isso significa que tinha que partilhá-la no teu dia especial. Isto fez-me pensar numa época em que diziam que não íamos conseguir. Diziam que não duraríamos! Continua a brilhar e a aproveitar cada segundo”, escreveu a atriz que protagonizou, recentemente, o filme “Magic Mike – A Última Dança” ao lado de Channing Tatum.

Na fotografia, além de Salma e Jennifer, aparecia, também, Ben Affleck, uma vez que a intérprete de “Jenny From The Block” já havia namorado com o ator entre 2002 e 2004. Após décadas afastados, os dois retomaram a relação em 2021 e até já “deram o nó”, numa cerimónia que decorreu em julho de 2022 na zona de Las Vegas, Estados Unidos.