Salvador Martinha ganha novo programa na RTP1

“Sou Menino Para Ir” é o nome do novo programa de Salvador Martinha que conta com lugar na grelha da RTP1.

Este formato, que começou no YouTube e depois passou pelo canal de cabo Fox, marca ainda a estreia do humorista, de 39 anos, a solo no pequeno ecrã.

Durante o programa, Salvador Martinha irá aceitar vários desafios propostos por fãs e seguidores que irão colocar o comediante em situações divertidas, desafiantes e inspiradoras.

De notar que a nova grelha da estação pública conta ainda com o regresso de programas como “Taskmaster”, “Cautelar” e “Masterchef”.