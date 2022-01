Salvador Sobral desabafa: “Com saúde já não interesso tanto”

Salvador Sobral desabafou sobre um dos momentos mais marcantes da sua carreira: vencer o Festival Eurovisão da Canção em 2017 com o tema “Amar Pelos Dois”.

O intérprete assumiu, durante uma entrevista ao jornal espanhol “El País”, que teve uma “fama exagerada”, na altura em que venceu o certame de música internacional como representante de Portugal.

“Tive essa fase de fama exagerada”, começou por admitir, referindo que as pessoas invadiam a sua “privacidade no hospital” quando esteve a tratar de um problema no coração, acabando por receber um transplante.

“Os jornalistas entravam, queriam fotos e entrevistas… era uma loucura”, lembrou o artista. “Depois passou, porque com saúde já não interesso tanto”, assumiu Salvador Sobral.