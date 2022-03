Salvador Sobral abre o livro e revela ter estado apaixonado por Carolina Deslandes

Salvador Sobral revelou que esteve apaixonado por Carolina Deslandes enquanto andavam no liceu. O cantor acabou por sofrer um desgosto de amor com a artista.

O vencedor do Festival Eurovisão da Canção 2017, com o tema “Amar Pelo Dois”, esteve como convidado no programa “Reset”, divulgado no YouTube, conduzido pela humorista Bumba Na Fofinha.

Durante a sua participação, o artista contou que ficou apaixonado por Carolina Deslandes quando eram mais novos. “Nós andávamos na mesma escola […]. Apanhávamos os dois o [autocarro] 27 e subíamos a rua toda a até o liceu”, explicou.

“Estava num liceu de betos, eu próprio incluído, e ela, de repente, pareceu uma miúda diferente. Ela parecia-me também uma BEN. É o meu termo para Betos Em Negação. Achava aquilo curioso. Ela adorava música. Eu disse: ‘ah, é uma miúda diferente’. Então, claro, apaixonei-me logo de sofrimento”, acrescentou.

A certa altura, Salvador Sobral recebeu a notícia de que a cantora tinha reatado a relação com o ex-namorado. “Há um dia em ela diz: ‘Salvador, temos de nos ver, porque tenho uma coisa para te contar’. Fui ter com ela e ela diz-me: ‘Estou tão feliz, voltei com o meu ex-namorado’”, lembrou. “Lembro-me de chorar, chorar no quarto da minha mãe e de estar a chover”, rematou.