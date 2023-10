Salvador Sobral lança novo vídeo: “Gratidão a alguém que teve de morrer para eu sobreviver”

Esta terça-feira, 10, assinalou-se o Dia Europeu da Doação e Transplante de Órgãos. Salvador Sobral lançou um vídeo em homenagem à data com o seu próprio testemunho.

Esta terça-feira, dia 10 de outubro, comemorou-se o Dia Europeu da Doação e Transplante de Órgãos. Quem assinalou a data foi Salvador Sobral que lançou, de surpresa, um videoclipe da música “El Regalo que me Hiciste”.

O tema faz parte do quarto álbum de estúdio do músico, “TIMBRE”. Segundo o artista, a canção foi “para homenagear o dador” do seu novo coração.

“Uma canção de gratidão a alguém que teve de morrer para eu poder sobreviver. Sempre o quis fazer, mas precisei de seis anos para assimilar tudo e sobretudo ganhar coragem para escrever algo tão íntimo”, disse Salvador Sobral.

“Escrevi a canção em espanhol para ter um pouco de distanciamento. Se a fizesse na minha língua mãe ser-me-ia impossível cantá-la sem me emocionar ao ponto de não conseguir cantar”, confessou ainda.