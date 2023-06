Salvador Sobral partilha imagem rara com José Figueiras: “21 anos depois, fecha-se o ciclo”

O músico Salvador Sobral publicou nas redes sociais uma fotografia rara com José Figueiras: há 21 anos, quando se conheceram.

Foi dia de ir ao baú e procurar fotografias antigas. Foi o que Salvador Sobral fez. O músico partilhou uma imagem rara com o apresentador da SIC José Figueiras da altura em que se conheceram, há 21 anos. O artista exibiu uma imagem da primeira aparição que fez na televisão onde José Figueiras era o apresentador.

“Conheci o José Figueiras na minha primeira aparição na televisão em 2002, com 12 anos quando cantei no ‘Bravo Bravíssimo’”, começou por escrever.

Mas, duas décadas depois, voltam a reencontrar-se e o momento também foi assinalado.

“21 anos depois fecha-se o ciclo: O Zé fez um papel digno de um verdadeiro ator no clipe da ‘Pedra Quente’. Não podia estar mais feliz com a prestação dele e com a excelente companhia e boa onda de limão”, escreveu Salvador Sobral.

“Obrigado, Zé, vemo-nos numa próxima aventura!”, terminou a publicação.

De relembrar que Salvador Sobral foi pai pela primeira vez em dezembro. Aïda é filha do artista em comum com a mulher, Jenna Thaim.